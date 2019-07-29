İsrail'deki Filistinliler seçime tek blokla girecek

KUDÜS (AA) – İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan partiler eylül ayında yapılacak erken seçimlere tek blok halinde katılacak.

Ulusal Demokratik Birlik Partisi (Beled) Genel Başkanı İmtanis Şahada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Nasıra kentindeki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş), Değişim için Arap Hareketi (Ta'al) ve Filistin 1948 İslami Hareketinin güney kanadının siyasi uzantısı olan Birleşik Arap Listesi tarafından oluşturulan Ortak Arap Listesi'ne katılma kararı aldığını açıkladı.

Şahada, hedeflerinin Ortak Arap Listesi'ni güçlendirmek ve daha fazla milletvekili ile meclise girmek olduğuna dikkati çekti.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Filistinlileri temsil eden 4 siyasi parti 2 ayrı ittifak halinde seçmenin karşısına çıkmıştı.

Hadaş-Ta'al partilerinin kurduğu ittifak 6, Beled ve Birleşik Arap Listesi'nin kurduğu ittifak ise 4 milletvekili çıkararak meclise girmeyi başarmıştı.

Söz konusu partiler, 2015'te tarihte ilk kez ortak listeyle seçime girmiş ve 120 sandalyeli İsrail meclisine 13 milletvekili göndermişti.