İsrail'deki koalisyon hükümeti dağıldı, iki yılda dördüncü kez seçime gidiliyor

İsrail'de üç kez yapılan erken seçimlerin ardından sağ Likud Partisi ile merkez-sol Mavi ve Beyaz İttifakı'nın oluşturduğu koalisyon hükümeti, son güne kadar gelecek yılın bütçesini belirleyemedi. Bu sebeple hükümet düştü. İsrail Mart ayında yeniden erken seçime gidiyor.

Ülkede son seçim de Mart 2020'de, koronavirüs salgının tüm dünyayı hızla sardığı bir dönemde yapılmıştı.

Daha önce Nisan ve Eylül 2019'da yapılan iki seçimin sonucunda da Başbakan Netanyahu'nun Likud Partisi ile eski genelkurmay başkanı Benny Gantz'in Mavi ve Beyaz İttifakı başa baş götürmüş, iki lider koalisyon hükümetinde anlaşamayınca üçüncü kez seçime gidilmişti.

Ancak Nisan ayında kurulan ve iki yıl Netanyahu; iki yıl da Gantz'in başbakanlık koltuğuna oturması planlanan koalisyon hükümeti de birçok konuda sorun yaşadı.

10 yıldan uzun süredir başbakan olan ve İsrail'de bu görevde en uzun süre kalan kişi unvanını taşıyan Netanyahu, Mart ayındaki seçimi kazanırsa altıncı kez partisini iktidara taşımış olacak.

Hakkında yolsuzluk suçlamasıyla davalar açılmış olan Netanyahu, tüm bu davaların "siyasi amaçlı" olduğunu savunuyor ve suçlamaları reddediyor.