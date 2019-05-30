"İsrail'deki siyasi kriz Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını ortadan kaldırabilir"

ABD yönetiminin İsrail'deki siyasi gelişmelere bakılmaksızın Yüzyılın Anlaşması kapsamında yapılacak ilk organizasyon olarak nitelenen Bahreyn'deki ekonomi çalıştayını düzenlemekte kararlı olduğu yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Tibon, şunları kaydetti:

Tibon, Trump'ın geçen yıl eylül ayında yaptığı bir konuşmada Yüzyılın Anlaşması'nı Şubat 2019'da açıklayabileceğini duyurduğunu, ancak Aralık 2018'de İsrail'de erken seçim kararı alınması üzerine ABD Başkanı'nın planın açıklanmasını ertelediğini hatırlatarak, "İsrail'de yeniden erken seçim kararı alınması nedeniyle ABD yönetimi planın açıklanmasını ertelerse kimse buna şaşırmaz." ifadesini kullandı.

KUDÜS (AA) - İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisine tanınan sürede koalisyon hükümetini kuramamasının ardından meclisin feshedilerek erken seçim kararı alınması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan planın da geleceğini tartışmaya açtı.

"Bu açıklamaya göre Yüzyılın Anlaşması planındaki ekonomi bölümü Bahreyn'in başkenti Manama'daki çalıştayda açıklanacak mı? Ya planının siyasi bölümü? Bu soruların cevabını henüz kimse bilmiyor."

- "Trump'ın adımları Filistinlilerin plan üzerindeki şüphelerini güçlendirdi"

Tibon, Başkan Trump'ın 9 Nisan'daki seçimden kısa süre önce işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak tanıyan kararnameyi imzalayıp, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Netanyahu ile birlikte Ağlama (Burak) Duvarını ziyaret ettirerek İsrail Başbakanı'na seçimlerde açıktan destek verdiğini belirtti.

Daha önce birçok ABD Başkanının İsrail'deki seçimlere müdahil olduğunu ancak Trump'ın diğerlerine göre daha "ileri" gittiğini dile getiren Tibon, "Trump sadece seçim sürecinde değil seçimden sonra da Netanyahu'ya yardımını sürdürdü. Bu hafta Twitter'daki paylaşımıyla İsrail'deki demokratik sürece müdahale etti." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Netanyahu'nun seçim kampanyasına verdiği desteğin Yüzyılın Anlaşması planını hazırlayan ekipte yer alan damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın işini daha da zorlaştırdığını öne süren Tibon, "Trump'ın seçim öncesi Netanyahu'ya verdiği destek Filistinlilerin ABD yönetiminin hazırladığı plan üzerindeki şüphelerini daha da güçlendirdi. Filistinliler, planının tek taraflı olduğu ve İsrail'deki sağcıların pozisyonuna yakın olduğuna inanıyorlar." ifadelerini kullandı.