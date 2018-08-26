İsrail'deki Taberiye Gölü'nün su seviyesindeki alçalma

KUDÜS (AA) - Dünyanın deniz seviyesinin en altındaki ikinci noktası olan Taberiye Gölü'nün su seviyesindeki düşüş tehlikeli boyutlara ulaştı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Sular İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey doğusundaki Taberiye Gölü'nün su seviyesindeki alçalmanın tehlike sınırına ulaştığı ifade edildi.

Taberiye Gölü'nün dolu olduğu zaman deniz seviyesinden 208,8 metre aşağıda olduğu vurgulanan açıklamada, kuraklık nedeniyle bunun, deniz seviyesinin 214 metre 86 santimetre aşağısına düşme tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bundan sonra gölden su çekilmeyeceği, aksi durumun bir çevre felaketinin başlangıcı olacağı aktarıldı.

Bölgedeki kuraklığın 5 yıldır devam ettiği hatırlatılan açıklamada, doğal su stoklarındaki açığın 2,5 milyar metreküpe ulaştığı uyarısında bulunuldu.

Taberiye Gölü'nde su seviyesinin her gün 1 santimetre düştüğü kaydedilen açıklamada, yağış mevsiminin başlangıcına kadar gölde su seviyesinin 66 santimetre daha azalacağının tahmin edildiği belirtildi.

Ülkedeki en büyük tatlı su kaynağı olan Taberiye Gölü'ndeki tehlikeye karşı İsrail yönetimi, su tüketimine ilişkin yeni yönetmelikler ve iki büyük su arıtma tesisi gibi projelerin hayata geçirilmesi şeklinde önlemler almayı planlıyor.

