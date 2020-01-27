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İsrail'deki Türkiyeliler Birliğinden deprem nedeniyle taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

İsrail'deki Türkiyeliler Birliğinden deprem nedeniyle taziye mesajı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yaşayan Türkiye asıllı Musevilerin kurduğu Türkiyeliler Birliği Başkanı Ovi Roditi Gülerşen, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajı yayımladı.

Gülerşen, AA muhabirine gönderdiği yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremin İsrail'de yaşayan Türkiyelileri derinden üzdüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Gülerşen, "Türkiyeliler Birliği olarak 1999'da yaşanan deprem sonrasında nasıl maddi ve manevi olarak yardım elini uzattıysak bu günde her türlü desteğe hazırız." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ türkiyeliler birliği

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