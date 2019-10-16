İsrail'deki Ultra-Ortodosk partiden Liberman ve Lapid'e "cennet" vaadi

KUDÜS (AA) - İsrail'deki Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden Şas Partisinin dini liderlerinden Şalom Cohen, "Liberman ve Lapid, Ultra-Ortodoksların kontrolündeki koalisyona katılmayı kabul ederseniz semavi bir ses tarafından 'Bu dünyaya (cennete) davet edildiniz' denilerek ödüllendirileceksiniz." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda haham olan Cohen, partisi tarafından düzenlenen bir etkinlikte, eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın ikinci ismi Yair Lapid'i Ultra-Ortodoks partilerden oluşan koalisyona katılmaya davet etti.

Cohen, "Liberman ve Lapid, Ultra-Ortodoksların kontrolündeki koalisyona katılmayı kabul ederseniz semavi bir ses tarafından 'Bu dünyaya (cennete) davet edildiniz' denilerek ödüllendirileceksiniz." dedi.

Şalom Cohen, seçimlerden önce hem Liberman'a hem de Lapid'e sert sözlerle eleştirilerde bulunmuştu.

Koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip Liberman ile 17 Eylül'deki seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı'nın 2 numaralı ismi Lapid'in, Ultra-Ortodoksları temsil eden partilerin yer aldığı koalisyona katılmaya karşı çıktığı belirtiliyor.