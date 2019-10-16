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İsrail'deki Ultra-Ortodosk partiden Liberman ve Lapid'e "cennet" vaadi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisinin dini liderlerinden Şalom Cohen: - "Liberman ve Lapid, Ultra-Ortodoksların kontrolündeki koalisyona katılmayı kabul ederseniz semavi bir ses tarafından 'Bu dünyaya (cennete) davet edildiniz' denilerek ödüllendirileceksiniz"

KUDÜS (AA) - İsrail'deki Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden Şas Partisinin dini liderlerinden Şalom Cohen, "Liberman ve Lapid, Ultra-Ortodoksların kontrolündeki koalisyona katılmayı kabul ederseniz semavi bir ses tarafından 'Bu dünyaya (cennete) davet edildiniz' denilerek ödüllendirileceksiniz." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda haham olan Cohen, partisi tarafından düzenlenen bir etkinlikte, eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın ikinci ismi Yair Lapid'i Ultra-Ortodoks partilerden oluşan koalisyona katılmaya davet etti.

Cohen, "Liberman ve Lapid, Ultra-Ortodoksların kontrolündeki koalisyona katılmayı kabul ederseniz semavi bir ses tarafından 'Bu dünyaya (cennete) davet edildiniz' denilerek ödüllendirileceksiniz." dedi.

Şalom Cohen, seçimlerden önce hem Liberman'a hem de Lapid'e sert sözlerle eleştirilerde bulunmuştu.

Koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip Liberman ile 17 Eylül'deki seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı'nın 2 numaralı ismi Lapid'in, Ultra-Ortodoksları temsil eden partilerin yer aldığı koalisyona katılmaya karşı çıktığı belirtiliyor.

İsrail'de geçen ay yapılan seçimlerde Başbakan Netenyahu'nun partisi Likud 32, Ultra-Ortodoksları temsil ettiği Şas Partisi 9, Birleşik Tevrat Partisi ise 7 milletvekili çıkarmıştı.

Şas ve Birleşik Tevrat partileri, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulacak koalisyonda yer almayı istediklerini açıklamıştı.

Seçimlerde Likud'un başı çektiği ve Ultra-Ortodoks partilerin içinde yer aldığı sağ blok, 55 milletvekilinde kalmıştı. Sağ blok, 120 sandalyeli mecliste koalisyon hükümetini kurabilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Netanyahu, sağ blokun sandalye sayısının yeterli olmaması nedeniyle koalisyon hükümetini kurmak için 7 milletvekili çıkaran Liberman'ın ya da 33 milletvekiliyle seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz'ın desteğine ihtiyaç duyuyor.

Sol blokta yer alan 6 milletvekiline sahip İşçi Partisi ile 4 sandalyeye sahip Demokratik Birlik İttifakı'nın Netanyahu'ya destek vermesinin zor olduğu yorumu yapılıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyonu kurma görevini 25 Eylül'de Netanyahu'ya verse de Likud lideri henüz hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Avigdor Liberman israil seçim

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