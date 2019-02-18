HABER

İsrail'deki Visegrad Zirvesi iptal edildi

18.02.2019 15:44 | Son Güncelleme

Yeni İsrail Dışişleri Bakanı'nın Yahudi soykırımına Polonyalıların da katıldığına dair sözleri gerginlik yarattı.

İsrail'deki Visegrad Zirvesi iptal edildi

Polonya Kudüs'teki Visegrad Zirvesi'ni boykot etme kararı aldı. Zirvenin düzenlenmeyeceği bildirildi.Polonya, İsrail ile yaşanan gerginlikten ötürü İsrail'deki Visegrad ülkeleri buluşmasına katılmama kararı aldı. Visegrad Grubu'nun başkanlığını yürüten Çekya'nın Başbakanı Andrej Babis, bu koşullar altında zirvenin düzenlenmeyeceğini, zirvenin yılın ikinci yarısına ertelenebileceğini belirtti. Ancak grubun diğer ülkeleri olan Çekya, Macaristan ve Slovakya arasında görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Anlaşmazlığın nedeni

Polonya ile İsrail ülke arasındaki anlaşmazlık, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında Polonyalıların Naziler ile işbirliği yapıp yapmadıkları tartışmasına dayanıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki televizyona verdiği demeçte yeni İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın "kabul edilmesi mümkün olmayan ırkçı" beyanlarına İsrail hükümetinin tepki göstermesini talep etti. Morawiecki aksi takdirde Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in Kudüs'teki toplantıya katılmayacağını söyledi. İsrail'in Varşova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Katz Cumartesi günü İsrail televizyonunun bir programında "birçok Polonyalının Nazilerle işbirliği yaptığını" söylemişti. Ebeveyninin Yahudi soykırımı sırasında hayatta kaldığı İsrael Katz eski Başbakan İzak Şamir'in "Polonyalıların antisemitizmi anne sütüyle emdikleri" şeklindeki sözlerine atıfta bulundu. Pazar günü Dışişleri Bakanlığına atanan Katz bu sözleriyle geride bırakıldığı sanılan tartışmayı yeniden alevlendirmiş oldu.

Başbakan Morawiecki Kudüs ziyaretini iptal etti

Polonya Başbakanı Morawiecki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Polonyalılarla Naziler arasındaki işbirliğine dair sözlerinin yer aldığı haberler üzerine İsrail ziyaretini iptal etmiş ve Visegrad Zirvesi'nde Polonya'yı Dışişleri Bakanı Czaputowicz'in temsil edeceğini açıklamıştı. Netanyahu 2017 yılında katıldığı Visegrad Zirvesi sırasında katılımcı devletler Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın liderlerini İsrail'e davet etmişti.

İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın 1 Eylül 1939'dda Polonya'ya saldırmasıyla başlamıştı. Bir yıl kadar önce Polonya'da, Nazi Almanyası tarafından işlenen suçların sorumluluğunu Polonya ulusuna yüklemenin para cezasına çarptırılmasını öngören bir yasa yürürlüğe girmişti.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Şimdi de Gümüşhane! Görüntülenmesi çok zorŞimdi de Gümüşhane! Görüntülenmesi çok zor
Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları yeniden açıldıMescid-i Aksa'nın tüm kapıları yeniden açıldı
Trump'ın Çağrısı Almanya'da Tartışma YarattıTrump'ın Çağrısı Almanya'da Tartışma Yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İğne atılsa yere düşmüyor!

İğne atılsa yere düşmüyor!

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Yüzyıllardır aranıyordu! O bulgular Nuh Tufanı'nın kanıtı mı?

Yüzyıllardır aranıyordu! O bulgular Nuh Tufanı'nın kanıtı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları yeniden açıldı

Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları yeniden açıldı

İngiltere'nin en eski katedraline Rus bayrağı asıldı, kriz çıktı

İngiltere'nin en eski katedraline Rus bayrağı asıldı, kriz çıktı

Rusya'da yine 'siyah' kar yağdı

Rusya'da yine 'siyah' kar yağdı

Nijeryalı vücutçu dehşeti

Nijeryalı vücutçu dehşeti

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Venezuela'dan flaş hamle! Uçakla geri gönderdiler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.