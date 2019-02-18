İsrail'deki Visegrad Zirvesi iptal edildi

Polonya Kudüs'teki Visegrad Zirvesi'ni boykot etme kararı aldı. Zirvenin düzenlenmeyeceği bildirildi.Polonya, İsrail ile yaşanan gerginlikten ötürü İsrail'deki Visegrad ülkeleri buluşmasına katılmama kararı aldı. Visegrad Grubu'nun başkanlığını yürüten Çekya'nın Başbakanı Andrej Babis, bu koşullar altında zirvenin düzenlenmeyeceğini, zirvenin yılın ikinci yarısına ertelenebileceğini belirtti. Ancak grubun diğer ülkeleri olan Çekya, Macaristan ve Slovakya arasında görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Anlaşmazlığın nedeni

Polonya ile İsrail ülke arasındaki anlaşmazlık, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında Polonyalıların Naziler ile işbirliği yapıp yapmadıkları tartışmasına dayanıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki televizyona verdiği demeçte yeni İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın "kabul edilmesi mümkün olmayan ırkçı" beyanlarına İsrail hükümetinin tepki göstermesini talep etti. Morawiecki aksi takdirde Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in Kudüs'teki toplantıya katılmayacağını söyledi. İsrail'in Varşova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.