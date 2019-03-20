İsrail'den 26 ülkeye, BM'de aleyhine oy kullanılmaması çağrısı

KUDÜS (AA) - İsrail, 26 ülkeye, askerlerinin Gazze'deki Filistinli göstericilere yönelik savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine dair hazırlanan ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan karar tasarısı lehine oy kullanmaması çağrısı yaptı.

İsrail Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, isimleri açıklanmayan 26 ülkenin dışişleri bakanlarına bir mektup gönderdi.

Katz, bu ülkelere, BM İnsan Hakları Konseyi'nde oylanması beklenen, İsrail'in Filistinli göstericilere yönelik ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğine dair hazırlanan karar tasarısı lehine oy kullanmaması çağrısında bulundu.

Bu gelişmeleri, "aptalca bir oyun" olarak nitelendiren Katz, söz konusu raporun, Hamas'ın attığı roketleri görmezden geldiğini ve güvenlik konularını anlamadan yoksun olduğunu iddia etti.

Tasarı, BM İnsan Hakları Konseyi'nde perşembe günü oylamaya sunulacak.

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, önceki gün, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini, bu ihlallerin bazılarının savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini tekrarlamıştı.