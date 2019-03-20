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İsrail'den 26 ülkeye, BM'de aleyhine oy kullanılmaması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 02:35 | Son Güncelleme

İsrail'den 26 ülkeye, BM'de aleyhine oy kullanılmaması çağrısı

KUDÜS (AA) - İsrail, 26 ülkeye, askerlerinin Gazze'deki Filistinli göstericilere yönelik savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine dair hazırlanan ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan karar tasarısı lehine oy kullanmaması çağrısı yaptı.

İsrail Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, isimleri açıklanmayan 26 ülkenin dışişleri bakanlarına bir mektup gönderdi.

Katz, bu ülkelere, BM İnsan Hakları Konseyi'nde oylanması beklenen, İsrail'in Filistinli göstericilere yönelik ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğine dair hazırlanan karar tasarısı lehine oy kullanmaması çağrısında bulundu.

Bu gelişmeleri, "aptalca bir oyun" olarak nitelendiren Katz, söz konusu raporun, Hamas'ın attığı roketleri görmezden geldiğini ve güvenlik konularını anlamadan yoksun olduğunu iddia etti.

Tasarı, BM İnsan Hakları Konseyi'nde perşembe günü oylamaya sunulacak.

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, önceki gün, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini, bu ihlallerin bazılarının savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini tekrarlamıştı.

Geçen şubat ayı sonunda açıklanan Komisyon raporunun, detaylı versiyonu, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 40'ıncı oturumuna sunulmuştu.

Konseye hitap eden Komisyon Başkanı Santiago Canton, raporun hazırlanmasında, "Komisyon ile iş birliği yapmaması" ve "işgal altındaki Filistin topraklarına" erişim izni vermemesi nedeniyle İsrail'i kınamıştı.

Raporun, Filistinli 325 mağdur, görgü tanıkları, hükümet yetkilileri, sivil toplum üyeleri ve diğer kaynaklarla yapılan görüşmeler ile 8 bin belgeye dayandırılarak hazırlandığını aktaran Canton, "İsrail güvenlik güçlerinin ciddi insan hakları ihlalleri yaptığı" sonucunun komisyon raporunun özünü oluşturduğunu vurgulamıştı.

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Gazze israil

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