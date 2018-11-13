Ölen kişinin İsrailli değil Filistinli olduğunu iddia eden Rosenfeld, "Binada meydana gelen yıkım sonucu yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden kişi Filistinli. Bu kişinin buraya nasıl geldiği, çalışma izni olup olmadığı ve binada ne amaçla bulunduğuna ilişkin ise araştırmalarımız sürüyor." dedi.

Askalan'daki bir binanın kısmen yıkıldığını aktaran Rosenfeld, olayda 1 kişinin öldüğünü ve 1'i ağır 13 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Gazze'den atılan roketlerden çoğunun Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydeden Rosenfeld, ancak 2 roketin Askalan'a düştüğünü ifade etti.

Rosenfeld, kısa sürede bu denli çok sayıda roket atılma nedeninin Demir Kubbe hava savunma sistemini etkisiz bırakma amacı olduğunu savundu.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, Askalan'da Gazze'den atılan roket nedeniyle hasar gören bir binanın yanında yaptığı basın açıklamasında, dün gece Gazze'den İsrail'e 350'nin üzerinde roket atıldığını belirterek bunun son yıllarda yaşanan en yoğun roket saldırısı olduğunu söyledi.

Rosenfeld, ayrıca yaşanan olaylar nedeniyle İsrail'in güney kesimindeki ilk, orta ve yüksek okullarda bugün eğitime ara verildiğini aktardı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 6 Filistinli şehit oldu, 25 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

