HABER

İsrail'den "Askalan'da ölen kişi Filistinli" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:20 | Son Güncelleme

İsrail'den "Askalan'da ölen kişi Filistinli" iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail, dün Gazze'den ülkenin güneyindeki Askalan'a (Aşkelon) düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybettiği duyurulan bir kişinin Filistinli olduğunu ileri sürdü.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, Askalan'da Gazze'den atılan roket nedeniyle hasar gören bir binanın yanında yaptığı basın açıklamasında, dün gece Gazze'den İsrail'e 350'nin üzerinde roket atıldığını belirterek bunun son yıllarda yaşanan en yoğun roket saldırısı olduğunu söyledi.

Rosenfeld, kısa sürede bu denli çok sayıda roket atılma nedeninin Demir Kubbe hava savunma sistemini etkisiz bırakma amacı olduğunu savundu.

Gazze'den atılan roketlerden çoğunun Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydeden Rosenfeld, ancak 2 roketin Askalan'a düştüğünü ifade etti.

Askalan'daki bir binanın kısmen yıkıldığını aktaran Rosenfeld, olayda 1 kişinin öldüğünü ve 1'i ağır 13 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Ölen kişinin İsrailli değil Filistinli olduğunu iddia eden Rosenfeld, "Binada meydana gelen yıkım sonucu yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden kişi Filistinli. Bu kişinin buraya nasıl geldiği, çalışma izni olup olmadığı ve binada ne amaçla bulunduğuna ilişkin ise araştırmalarımız sürüyor." dedi.

Rosenfeld, ayrıca yaşanan olaylar nedeniyle İsrail'in güney kesimindeki ilk, orta ve yüksek okullarda bugün eğitime ara verildiğini aktardı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 6 Filistinli şehit oldu, 25 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (4)Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (4)
Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldıMeral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

İlginizi Çekebilir

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Gören makinesine sarıldı! Sultanahmet Meydanı'nı atlılar bastı

Gören makinesine sarıldı! Sultanahmet Meydanı'nı atlılar bastı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.