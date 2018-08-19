İsrail'den barışçıl gösteriye müdahale

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteriye müdahalesi sonucu Norveçli bir kadın ve onlarca Filistinli yaralandı.

Kefr Kadum Beldesi Halk Direniş Komitesi Koordinatörü Murat Şetevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede İsrail yönetimi tarafından kapatılan ana yolun açılması talebiyle her hafta düzenledikleri gösteriye, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ettiğini belirtti.

Şetevi, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu gösteriye destek veren Norveçli bir kadının plastik mermiyle yaralandığını, onlarca Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.

Kefr Kadum sakinleri, İsrail makamlarının 15 yıl önce bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerinin güvenliğini gerekçe göstererek kapattığı ana yolun açılması talebiyle 7 yıldır her hafta gösteriler düzenliyor.

