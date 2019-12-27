İsrail'den, Batı Şeria'da arazi tescil işlemlerini kolaylaştıran karar

Batı Şeria'da yaşayan Yahudi yerleşimciler, arazi tescil işlemlerini İsrail Sivil İdaresinde yapıyor. Bu bürokratik işlemler bazen bir kaç yıl sürebiliyordu. Bennet'in talimatıyla İsrail Genelkurmay Başkanlığı ve askeri bir kurum olan Sivil İdarenin çalışmalarında büyük değişiklik olacak ve Yahudi yerleşimciler, arazi tescil işlemlerini Adalet Bakanlığına bağlı Tapu Dairesinde yapacak.

İsrail Hayom gazetesinin haberine göre Bennett, Batı Şeria'daki arazi tescil işlemlerinden sorumlu İsrail Sivil İdaresinin bu yetkiyi Adalet Bakanlığına devretmesi yönünde karar aldı. Haberde, Bennett'in söz konusu adımının, Batı Şeria'daki C bölgesinde İsrail hakimiyetini pekiştirme amacına hizmet ettiği ifade edildi.

- Filistin'den karara tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Bennett'in verdiği talimatın doğuracağı sonuçlara ilişkin uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bennett'in kararının, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı bir büyüklenme, uluslararası kararların kasıtlı olarak çiğnenmesi ve küresel sistemin hafife alınması anlamına geldiği kaydedildi.

"Bu karar, Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kurumların güvenilirliğinin ve uluslararası kararları uygulama gücünün test edilmesi anlamına geliyor." ifadesine yer verilen açıklamada, UCM'nin, Bennett'in ismini de Filistinlilere karşı suç işleyen İsrailli yetkililer listesine dahil etmesi gerektiği vurgulandı.

- "Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı yönünde atılmış bir adım"

Ürdün'de yaşayan Filistinli gazeteci Davud Kuttab konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bennett'in bu adımının, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı yönünde atılmış bir adım olduğunu belirtti.