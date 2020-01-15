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  4. İsrail'den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için doğa koruma alanı ilanına onay

İsrail'den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için doğa koruma alanı ilanına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

İsrail'den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için doğa koruma alanı ilanına onay

KUDÜS (AA) - İsrail, Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'da 7 adet doğa koruma alanının ilan edilmesine onay verdiğini duyurdu.

Jeruselam Post'un haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı Batı Şeria'da 7 adet doğa koruma alanı ilan edilmesini onayladı.

Yahudi yerleşimciler için ilan edilen 7 doğa yaşam alanı, Batı Şeria'da, idari yönetim ve güvenliği İsrail'e bırakılan C sınıfı bölgelerde yer alıyor.

Haberde, İsrail Savunma Bakanlığının, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail yönetimi arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'ndan bu yana ilk kez böyle bir karar verdiği vurgulandı.

Haberde ayrıca, Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, "Bugün C bölgesinde, Yahudi yerleşim yerlerini geliştirerek, İsrail topraklarını önemli ölçüde güçlendiriyoruz." ifadelerine de yer verildi.

Öte yandan İsrail, 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da Filistinlilerin doğa koruma alanı ilan etmesini engelliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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