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İsrail'den Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

Ras Karkar beldesinde Yahudi yerleşimlerini protesto için düzenlenen gösteriye müdahale eden İsrail askerleri, 1 Filistinliyi yaraladı, onlarca kişi de gazdan etkilendi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sırasında 1 kişi yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Ras Karkar beldesinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylarda 1 Filistinli yaralanırken onlarca kişi de atılan gazdan etkilendi. Yaralanan ve gazdan etkilenen Filistinlilerin tedavisi, olay yerinde yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin geçen ayın ortalarından bu yana yeni yerleşim birimi inşa etmek için Ras Karkar'da Filistinlilere ait araziler üzerinde yol açma çalışmaları yaptığı belirtiliyor.

Yaklaşık 100 bin Filistinlinin yaşadığı Ramallah'ın batı bölgesinde, ayrıca 8 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin köylerine saldırıyor ve halkın mülklerine zarar veriyor.

İsrail, 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi oluşturdu. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin yaşadığı kaydediliyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria israil Yahudi

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