İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi ziyaret

İsrail Başbakanı Bennett'in ziyareti, İran'a yönelik bir diplomatik hamle olarak görülüyor.İsrail Başbakanı Naftali Bennett bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret düzenleyeceğini açıkladı.

"Bu bir İsrail başbakanının BAE'ye düzenlediği ilk resmi ziyaret" açıklamasında bulunan Bennett'in Pazartesi günü Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri "derinleştirmek" için ekonomik ve bölgesel konuları ele alacağı duyuruldu.

Trump yönetiminin arabuluculuğundaki Abraham Mutabakatı kapsamında geçen yıl İsrail'le ilişkileri normalleştiren BAE, Mısır ve Ürdün'den sonra İsrail'le diplomatik ilişki kuran üçüncü Arap ülkesi olmuştu. Abraham Mutabakatı kapsamında BAE'nin yanı sıra Bahreyn, Fas ve Sudan da İsrail'le benzer anlaşmalar imzalamıştı.

Abraham Mutabakatı'nda müzakereler, Bennett'in selefi Benyamin Netanyahu tarafından yürütülmüştü. Netanyahu, bu anlaşmaların İsrail'in İran'a karşı yeni bölgesel müttefikler kazanmasına imkân tanıyacağını ve Tahran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesine yönelik diplomatik çabalarını güçlendireceğini söylemişti.

Abraham Mutabakatı'nın ardından İsrail ve BAE bir dizi ekonomik işbirliği anlaşması imzalamıştı. İki ülke, İran'ın nükleer programına ilişkin benzer endişeler taşıyor. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed el Nahyan, geçtiğimiz günlerde İran'la tansiyonu düşürmek için Tahran'da İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle görüşmüştü.

Viyana'daki nükleer görüşmeler

İsrail Başbakanı Bennett'in BAE ziyareti, İran'ın nükleer programı konusunda 2015 yılında imzalanan anlaşmayla ilgili olarak Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen görüşmelerin yeniden başladığı bir dönemde gerçekleşiyor.

ABD, Tahran'ın nükleer programında kısıtlamaya gitmesine karşılık İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesini öngören anlaşmadan 2018'de Trump yönetiminin kararıyla tek taraflı olarak çekilmişti. Viyana'daki görüşmeler, ABD'nin yeniden anlaşmaya dâhil olmasını ve İran'ın da bu mutabakat doğrultusundaki taahhütlerine bağlılığını yinelemesini amaçlıyor.

Viyana'daki görüşmelerin durdurulması için çağrıda bulunan Bennett ise "nükleer şantajla" suçladığı İran'ın, yaptırımlar hafifletildiği takdirde elde edeceği geliri İsrail'e zarar verebilecek bir askeri cephane oluşturmak için kullanacağını öne sürüyor.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,JD

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