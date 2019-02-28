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İsrail'den BM'nin Gazze raporuna yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:25 | Son Güncelleme

İsrail'den BM'nin Gazze raporuna yanıt

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği yönündeki raporunun "taraflı olduğunu" iddia etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM'nin raporuna tepki gösterilerek, "İnsan Hakları Konseyi'nin saçma tiyatrosu, İsrail Devletine karşı bir başka düşmanca, sahte ve taraflı rapor hazırladı." denildi.

Raporun "yanlış bilgilere" dayandırıldığı ileri sürülen açıklamada, "Bu raporun amacı Orta Doğu'nun tek demokrasisini (İsrail) itibarsızlaştırarak onun teröre karşı olan mücadelesine zarar vermektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in söz konusu raporu reddettiği ifade edilirken, Gazze Şeridi sınırındaki olaylar nedeniyle Hamas suçlanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Hiçbir kimse saldırılara karşı İsrail'in kendi güvenliğini, vatandaşlarını ve sınırlarını koruma hakkını reddedemez. Kadın ve çocuklarında aralarında bulunduğu Gazze halkını sınıra gönderen hedefinin İsrail'i yok etmek olduğunu açıklayan Hamas'tır." cümlelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun bugün yayımladığı raporda, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurmuştu.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan 31 Aralık 2018'a kadarki dönemi içeren raporda, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler sırasında Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit ettiği, 6 bin 100'nü de yaraladığı belirtilerek, gösteriye katılan Filistinlilere ateş açan İsrail askerleri hakkında acilen soruşturma başlatılması çağrısı yapılmıştı.

Şehit edilen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için "Yakın bir tehdit" oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedilmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM Gazze Şeridi israil

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