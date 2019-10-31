İsrail'den dana ithalatını durduran Filistin'e baskı iddiaları

MUHAMMED FERİD MAHMUD - Ekonomik bağımsızlık planları kapsamında İsrail'den dana ithalatını durduran Filistin'e geri adım atması için Tel Aviv yönetimi tarafından baskı yapıldığı öne sürüldü.

Filistin hükümeti, bir ay kadar önce İsrail'den dana ithal edilmesini durdurma kararı aldı. Hükümet, bunun birçok sektörde ekonomik ve ticari olarak İsrail'den ayrılma planlarının bir parçası olduğunu belirtti.

İsrail basınında bu hafta yer alan haberlere göre, Filistin yönetiminin kararı Tel Aviv'i rahatsız etti.

İsrail'in Filistin tarafına tüccarlarının olumsuz etkileneceği bu karardan vazgeçmesi için baskı yaptığı iddia edilen haberlerde, bu kapsamda İsrail'in Filistin zeytinyağının yurt dışına ihraç edilmesini engellemesinin beklendiği aktarıldı.

Bunun üzerine Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in zeytin ihracatı yapmalarını engellemesi halinde uluslararası tahkime başvuracaklarını belirtti.

Bu tehditleri Filistin'in İsrail'den ekonomik olarak ayrılmasını engelleme çabası olarak değerlendiren Maliki, "Asla vazgeçmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz." dedi.