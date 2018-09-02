İsrail'den deniz ablukası karşıtı Gazzeli aktivistlere müdahale

Gazze ablukasını kırmak maksadıyla 50 tekne ile denize açılan Filistinli eylemcilere İsrail Deniz Kuvvetleri silahla müdahale etti.
İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinlilerin 50 tekne ile denize açıldığı eyleme müdahalesi sonucu bir Filistinli yaralandı.
Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail Deniz Kuvvetleri, ablukanın kaldırılması talebiyle Gazze'den İsrail deniz sınırına yönelen teknelere ateş açtı.
Müdahale sırasında sahilde bulunan Filistinli bir genç, İsrail askerleri tarafından kullanılan gerçek mermiyle yaralandı.
Gencin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.
Ablukayı kırmak isteyen Gazzeliler, 29 Mayıs'tan bu yana altıncı kez denize açılma eylemi gerçekleştirdi. Teknelerde ise yaralı ve hastalar ile öğrenciler bulunuyordu.
İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.
Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın
Hindistan'da korkunç olay! Her şey inşaat kazısında ortaya çıktı
Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar
İsrail basınından çok tartışılacak iddia! ABD'nin yaptığı teklifi açıkladı
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor