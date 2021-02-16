İsrail'den Doktor Fauci'ye 1 Milyon Dolarlık Bilim Ödülü

Amerika’nın bulaşıcı hastalıkları alanındaki en üst düzey yetkilisi Dr. Anthony Fauci, merkezi İsrail’de bulunan Dan David Vakfı’nın 1 milyon dolarlık ödülünün sahibi oldu. Vakif Fauci’ye ödülü, “bilimi savunması ve aşıları desteklemesi” nedeniyle veriyor.

Uluslararası işadamı Dan David’in 2000 yılında başlattığı vakıf, ‘geçmiş, günümüz ve gelecek’ olmak üzere üç ayrı kategoride bilime ve ilerlemeye katkı bulunanlara ödül dağıtıyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci bu yılki üç ödülden birinin sahibi oldu. Vakıftan yapılan açıklamada, Fauci’nin sağlık uzmanı olarak HIV/AIDS araştırmaları alanında üstlendiği liderlik rolü ve Corona virüsü pandemisi sürecinde de aşı çalışmalarına verdiği destek nedeniyle ‘günümüze katkı’ kategorisinde ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Eski Başkan Donald Trump ile pandemi sürecinde birçok meselede ters düşen Fauci, Biden yönetiminde de Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü’ndeki görevini sürdürüyor. Dan David Vakfı’nın Fauci’ye verilen ödülle ilgili açıklamasında, Fauci’nin “zorlayıcı COVID krizi boyunca bilgisiz muhalefete karşı cesaretle bilimi savunduğu” ifadelerine yer verildi.