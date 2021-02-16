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İsrail'den Doktor Fauci'ye 1 Milyon Dolarlık Bilim Ödülü

16.02.2021 21:20 | Son Güncelleme:
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İsrail'den Doktor Fauci'ye 1 Milyon Dolarlık Bilim Ödülü

Amerika’nın bulaşıcı hastalıklar alanındaki en üst düzey yetkilisi Dr. Anthony Fauci, merkezi İsrail’de bulunan Dan David Vakfı’nın 1 milyon dolarlık ödülünün sahibi oldu. Vakıf Fauci’ye ödülü, “bilimi savunması ve aşıları desteklemesi” nedeniyle veriyor

Amerika’nın bulaşıcı hastalıkları alanındaki en üst düzey yetkilisi Dr. Anthony Fauci, merkezi İsrail’de bulunan Dan David Vakfı’nın 1 milyon dolarlık ödülünün sahibi oldu. Vakif Fauci’ye ödülü, “bilimi savunması ve aşıları desteklemesi” nedeniyle veriyor.

Uluslararası işadamı Dan David’in 2000 yılında başlattığı vakıf, ‘geçmiş, günümüz ve gelecek’ olmak üzere üç ayrı kategoride bilime ve ilerlemeye katkı bulunanlara ödül dağıtıyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci bu yılki üç ödülden birinin sahibi oldu. Vakıftan yapılan açıklamada, Fauci’nin sağlık uzmanı olarak HIV/AIDS araştırmaları alanında üstlendiği liderlik rolü ve Corona virüsü pandemisi sürecinde de aşı çalışmalarına verdiği destek nedeniyle ‘günümüze katkı’ kategorisinde ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Eski Başkan Donald Trump ile pandemi sürecinde birçok meselede ters düşen Fauci, Biden yönetiminde de Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü’ndeki görevini sürdürüyor. Dan David Vakfı’nın Fauci’ye verilen ödülle ilgili açıklamasında, Fauci’nin “zorlayıcı COVID krizi boyunca bilgisiz muhalefete karşı cesaretle bilimi savunduğu” ifadelerine yer verildi.

Mesajda Fauci’nin Biden yönetiminin kilit sağlık yetkililerinden olduğu da ifade edilirken, Trump’ın isminin geçmemesi de dikkat çekti. Vakıf, Fauci’yi “siyaseten kızışmış bir ortamda doğruları söylemekten çekinmediği” için de övdü.

80 yaşındaki Dr. Anthony Fauci 1984 yılından bu yana ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün başkanlığını yürütüyor. Fauci toplamda 7 ABD başkanına bağlı görevini sürdürdü.

Fauci son dönemlerde verdiği bazı röportajlarda, eski Başkan Donald Trump ile çalışmanın zorluğunu dile getirmişti. Uzun süre maske takmayan ve virüs karşısında bilimsel bulgulara dayanmayan önerilerde bulunan Trump, birçok uzman ve yetkili tarafından, pandemiyi hafife almakla eleştiriliyordu.

Bazı destekçileri Trump’a Fauci’yi görevden alması çağrısında bulunmuştu; ancak Fauci yeni yönetimde de görevine devam ediyor.

Dr. Fauci, Başkan Biden’ın seçilmesini “özgürleştirici” olarak nitelendirdmişti.

Dan David Vakfı Ödülü’nü geçmişte alanlar arasında eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, sanatçı Yo-Yo Ma, yazar Margaret Atwood ve Wikipedia’nın eş-kurucusu Jimmy Wales yer alıyor.

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