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İsrail'den El Halil'deki Yahudi yerleşim birimine ek konut planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman: "El Halil'de geçen ay 31 yeni konut ve anaokulları inşasının onaylanmasının ardından Toptancılar Pazarı yakınında Yahudi yerleşim birimine ek yeni konut inşası planlıyoruz"

KUDÜS (AA) - İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi için ek konut inşası planlandığını duyurdu.

Liberman, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "El Halil'de geçen ay 31 yeni konut ve anaokulları inşasının onaylanmasının ardından Toptancılar Pazarı yakınında Yahudi yerleşim birimine ek yeni konut inşası planlıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrailli Bakan ayrıca El Halil'deki Yahudi yerleşim birimlerini, son 20 yıldan bu yana hiç olmadığı kadar, genişletmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

"Yediot Ahronot" gazetesi de El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinde bulunan Toptancılar Pazarı yakınında yeni konut inşa edileceğini yazdı.

Gazete, inşa edilecek ek konut sayısına ilişkin bilgi vermezken İsrail hükumetinin hukuk danışmanı Avichai Mandelblit'in inşa planını onayladığını aktardı.
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- Filistin Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama

Öte yandan Filistin yönetimi İsrail'in El Halil'deki yasa dışı Yahudi yerleşim birimini genişletme planına tepki gösterdi

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in El Halil'deki yasa dışı Yahudi yerleşim birimini genişletme planını kınıyoruz." denildi.

"İsrail hükümeti, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki yayılmacı sömürge planlarını uygulamak için zamana karşı yarışıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplumdan "bu bağlamda alınan uluslararası meşru kararların uygulanması ve bu kararlara saygı gösterilmesi için İsrail'e baskı yapılması için ciddi adımlar atılması" istedi.

Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinde yaşayan yaklaşık 600 Yahudi yerleşimcinin, bin 500 İsrail askeri tarafından korunduğu belirtiliyor.

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile El Halil kenti, H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Kentin yüzde 80'i tümüyle Filistin yönetiminin kontrolüne, yüzde 20'lik bölümü ise güvenlik bakımından İsrail'e, idari olarak ise Filistin'e bağlanmıştı.

İsrail ve Filistinli kaynaklar, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da yaklaşık 650 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığını kaydediyor.

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Batı Şeria el halil

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