İsrail’den F-35’li dev tatbikat

Ülkenin kuzeyindeki dört günlük tatbikatın “S-300, S-400 gibi gelişmiş Rus teknolojilerine sahip” düşmanlara karşı tasarlandığı belirtiliyor.İran ile ABD arasında gerginliğin tırmandığı bir dönemde İsrail son yılların en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirdi. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine bağlı binlerce askerin katıldığı dört günlük tatbikatta Rus S-300 ve S-400 füze savunma sistemleri gibi gelişmiş teknolojilere sahip düşmanlara karşı savunma ve tahrip imkanları test edildi.

Önceden planlandığı bildirilen tatbikatta ülkenin kuzeyi başta olmak üzere çok yönlü gelebilecek tehditlere odaklanıldığı kaydedildi. Pazar günü başlayıp Çarşamba günü sona eren tatbikatta çok sayıda insansız hava aracının yanı sıra ilk kez ABD'den alınan "görünmez" özellikli F-35 savaş uçakları da kullanıldı.

"The Times of Israel", tatbikatta Gazze Şeridi, Suriye ve Lübnan'dan ani saldırılara karşı çatışma simülasyonu yapıldığını belirterek, "Rus S-300 ve S-400 füze savunma sistemleri gibi gelişmiş teknolojilere sahip düşman, ülkenin yoğun füze saldırısına maruz kalması, otoyolların ve ordu iletişim merkezlerinin hasar görmesi" gibi senaryolara odaklanıldığını bildirdi.