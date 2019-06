İsrail’den F-35’li dev tatbikat

"The Times of Israel", tatbikatta Gazze Şeridi, Suriye ve Lübnan'dan ani saldırılara karşı çatışma simülasyonu yapıldığını belirterek, "Rus S-300 ve S-400 füze savunma sistemleri gibi gelişmiş teknolojilere sahip düşman, ülkenin yoğun füze saldırısına maruz kalması, otoyolların ve ordu iletişim merkezlerinin hasar görmesi" gibi senaryolara odaklanıldığını bildirdi.

"The Times of Israel"e konuşan üst düzey bir hava kuvvetleri yetkilisi, "alanda şu an var olanın ötesinde bir teknolojiye sahip, zorlu ve düşünebilen bir düşmana karşı yüksek yoğunluklu talim yaptıklarını" belirtti. Yetkili yeni F-35'lerin, öldürücülük ve çok yönlü kullanım alanında daha önce sahip olmadıkları bir katma değer yarattığını da sözlerine ekledi.

"Lübnan Hizbullahı" endişesi

Tatbikatta İsrail’in sürekli geliştirdiği İHA'lar da yoğun bir şekilde kullanıldı. İsrail teyit etmese de İHA’ların, jet filosu için riskli olabilecek durumlarda yüksek tahrip gücüne sahip nokta atışlarında kullanıldığı düşünülüyor.

Çok katmanlı İsrail hava savunma sistemlerinin de entegre edildiği tatbikatta ülkeye çeşitli yönlerden yoğun füze saldırısı senaryosuna odaklanıldı.

İsrail, İran'ın olası bir çatışmada Lübnan Hizbullah’ını devreye sokması ve İsrail'in kuzeyine saldırılar düzenlenmesinden endişe ediyor. Tatbikatın ana hedefinin de Lübnan Hizbullahı olduğu değerlendiriliyor.

Netanyahu: Tahrip gücümüzü sınamaya kalkmayın