İsrail'den Fas'a ilk uçuş gerçekleşti

ABD'nin arabulucuğunda gerçekleşen uçuşa Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de eşlik etti.ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan yakınlaşma sonucu İsrail'den Fas'a bugün ilk direkt uçuş gerçekleşti. İsrail'in Tel Aviv kentinden Fas'ın Rabat kentine doğru havalanan uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şabbat da yer aldı. Rabat ziyareti sırasında İsrail ve Faslı yetkililerin bir dizi anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Kushner, El Al Israel Havayolları ile gerçekleştirilen uçuştan önce yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında daha önce yapılan anlaşmaların, taraf ülkeler için ticari fırsatlar yarattığını ve Fas'a gerçekleştirilen ziyaretin de iki ülke arasında aynı ivmeyi yaratacağını umduğunu söyledi. Kushner, "Bu anlaşmaların barış ortamına olanak sağlayacağını umuyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

İsrail'in son zamanlarda attığı normalleşme adımlarının Yahudiler ve Müslümanlar'ın bir arada yaşaması konusunda olumlu gelişmeler olduğunu ifade eden Kushner, "Yüzlerce, binlerce yıldır bu coğrafyada Müslümanlar ve Yahudiler bir arada yaşamıştır. Bu gördüğümüz gelişmeler de bu ortamın yeniden tesis edilebilmesinin yoludur" dedi.