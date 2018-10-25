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İsrail'den Filistin okuluna "gazlı" saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 20:34 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir okula göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atması sonucu öğrenci ve öğretmenler boğulma tehlikesi geçirdi

EL-HALİL (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait bir okula göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, öğrenci ve öğretmenler boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Sadık el-Hadur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil kentindeki En-Nehda İlköğretim Okulu'nun bahçesine göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attığını söyledi.

Atılan gaz nedeniyle çok sayıda öğretmen ve öğrencinin boğulma tehlikesi geçirdiğini, çocukların korku ve paniğe kapıldığını belirten Hadur, El-Halil'in Eski Belde (Beldet'ül-Kadime) bölgesinde bulunan okulların, sürekli olarak İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve provokasyonlarına maruz kaldığını ifade etti.

Hadur, son dönemde İsrail askerlerinin Filistinlilerin okullarına yönelik saldırılarında artış olduğunu dile getirdi.

El-Halil'in Eski Belde bölgesi, İsrail'in kontrolü altında bulunuyor. Bu bölgede yaşayan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimci bin 500 asker tarafından korunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria göz yaşartıcı gaz israil

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