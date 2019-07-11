KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin üniversitelerinde görev yapan yabancı akademisyenler, "çalışma izni" alma konusunda İsrail'in getirdiği engeller nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor.

Filistin Bir Zeyt Üniversitesi ile hukuk alanında çalışmalar yürüten "Adalet" ve "Hak" isimli örgütler tarafından hazırlanan ortak raporda, "İşgal yönetimi, Batı Şeria'daki Filistin üniversitelerinde görev yapan yabancı akademisyen ve öğretim üyelerine çalışma izni vermeyi reddederek, vize politikasını da zorlaştırıyor." denildi.

İsrail yönetiminin çalışma izni alma veya süresini uzatma noktasında getirdiği engellerle yabancı akademisyenler ile ailelerini sürekli bir belirsizlik durumunda bıraktığı kaydedilen raporda, bu kişilerin her an sınır dışı edilme endişesi yaşadığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, "Söz konusu engel ve zorluklardan dolayı akademisyenler, öğrencilerini ve ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor." ifadelerine yer verildi.

