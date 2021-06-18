İsrail’den Filistin Yönetimi’ne 1 Milyon Doz Aşı

İsrail tarihi geçmek üzere olan en az 1 milyon doz Corona virüsü aşısını Filistin Yönetimi ile paylaşacak.
İsrail’in yeni başbakanı Naftali Bennett’in ofisi tarafından ilk olarak Cuma günü açıklanan anlaşma kapsamında Filistin Yönetimi bu yılın ilerleyen zamanlarında gönderilmesi beklenen aşı sevkiyatından aynı miktarda aşıyı İsrail’e verecek.
Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı, öneriyi yapanın Pfizer olduğunu ve bunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’de aşılamayı hızlandırmak amacıyla kabul edildiğini bildirdi. İnsan hakları grupları İsrail’i 1967 savaşıyla işgal ettiği topraklarda yaşayan Filistinliler’in aşıya erişimini sağlamadığı için eleştiriyordu.
İsrailli yetkililerse Oslo Barış Anlaşmaları kapsamında Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı’nın Gazze ve Batı Şeria’nın diğer bölgelerinde aşılama faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olduğunu savunuyordu.
Ancak anlaşmayı eleştiren İsrail İnsan Hakları için Doktorlar örgütü Twitter’dan yaptığı açıklamada Filistin Yönetimi’nin İsrail’den gelen aşı dozlarının tamamını kullanabileceğinin şüpheli olduğunu, aşı dozlarının son kullanma tarihinin geçmek üzere olduğunu bildirdi.
Bennett’in ofisinden yapılan açıklamada 1-1,4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısının transfer edileceği, bu aşı dozlarının son kullanma tarihinin yakında sona ereceği ve anlaşmanın İsrail’in aşı stoğu ihtiyacını önceden karşılamış olduğu için yapıldığını bildirildi. Açıklamada aşı dozlarının kesin son kullanma tarihi ise belirtilmedi.
İsrailli yetkililere göre ilk 100 bin doz Cuma günü Filistinli yetkililere gönderildi. Filistin Yönetimi ise İsrail’e verme sözü verdikleri Pfizer dozu nakliyatının Ağustos veya Eylül aylarında yapılmasını beklediklerini bildirdi. İsrail tarafından yapılan açıklamada Filistin Yönetimi’ne verdikleri sayıda dozu Eylül ya da Ekim ayında geri alacakları belirtilmişti.
İsrail’de aşı olmaya elverişli kesimin yaklaşık yüzde 55’i aşılarını oldu. Aşı kapsamının 12-15 yaş grubuyla genişletilmesi bu rakamı fazla değiştirmedi.
Yaklaşık 5 milyon 200 bin kişinin yaşadığı Batı Şeria ve Gazze’de ise aşı olmaya elverişli Filistinliler’in yüzde 30’u yetkililere göre en az bir doz aşılarını oldu.
Filistin Politika ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan ve sonuçları Salı günü yayınlanan bir ankete göre Filistinliler’in yüzde 40’ı erişimleri olması durumunda aşı olmayı istiyor. Yüzde 35’i ise kendilerinin ve ailelerinin aşı olmayı istemediklerini söylüyor.
Filistinliler şimdiye kadar İsrail, Rusya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve küresel COVAX aşı paylaşım programından aşı dozları aldılar.