İsrail’den Filistin Yönetimi’ne 1 Milyon Doz Aşı

İsrail tarihi geçmek üzere olan en az 1 milyon doz Corona virüsü aşısını Filistin Yönetimi ile paylaşacak.

İsrail’in yeni başbakanı Naftali Bennett’in ofisi tarafından ilk olarak Cuma günü açıklanan anlaşma kapsamında Filistin Yönetimi bu yılın ilerleyen zamanlarında gönderilmesi beklenen aşı sevkiyatından aynı miktarda aşıyı İsrail’e verecek.

Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı, öneriyi yapanın Pfizer olduğunu ve bunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’de aşılamayı hızlandırmak amacıyla kabul edildiğini bildirdi. İnsan hakları grupları İsrail’i 1967 savaşıyla işgal ettiği topraklarda yaşayan Filistinliler’in aşıya erişimini sağlamadığı için eleştiriyordu.

İsrailli yetkililerse Oslo Barış Anlaşmaları kapsamında Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı’nın Gazze ve Batı Şeria’nın diğer bölgelerinde aşılama faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olduğunu savunuyordu.

Ancak anlaşmayı eleştiren İsrail İnsan Hakları için Doktorlar örgütü Twitter’dan yaptığı açıklamada Filistin Yönetimi’nin İsrail’den gelen aşı dozlarının tamamını kullanabileceğinin şüpheli olduğunu, aşı dozlarının son kullanma tarihinin geçmek üzere olduğunu bildirdi.