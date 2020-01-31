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İsrail'den Filistin'den tarım ürünlerini ithal etmeme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 18:53 | Son Güncelleme

İsrail'den Filistin'den tarım ürünlerini ithal etmeme kararı

KUDÜS (AA) - İsrail, 2 Şubat'tan itibaren Filistin yönetimindeki bölgelerden tarım ürünleri almayı durdurmak yönünde karar aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, İsrail'in Filistin'den tarım ürünleri alımına ilişkin kararını yayınladı.

Haberde, söz konusu kararın, Savunma Bakanlığının "Filistin yönetimi ile büyükbaş hayvan krizini çözmek için sarf ettiği çabaların başarısız olması nedeniyle alındığı" kaydedildi.

Karara göre, İsrail, 2 Şubat'tan sonra Filistin yönetiminden tarım ürünleri almayacak.

Filistin yönetimi, birkaç ay önce birçok sektörde ekonomik ve ticari olarak İsrail'den ayrılma planları çerçevesinde, bu ülkeden dana ithalatını durdurmuştu. Bu karar, İsrailli tüccarlar aracılığıyla yapılacak alışverişleri de kapsıyordu.

Tel Aviv yönetimi, Filistin'e geri adım atması için baskı uygulamaya çalışmıştı.

Filistin piyasasında yıllık ortalama 120 bin adet dana eti tüketiliyor. Bu hayvanların çoğu İsrailli tüccarlar tarafından başka ülkelerden ithal edilirken, yüzde 10'u İsrail çiftliklerinden geliyor.

Filistin hükümeti ise ithalatı doğrudan kaynak ülkelerden yapmak istiyor. Filistin'in ekonomik anlamda İsrail'den ayrılmak için "yerli üreticiyi güçlendirme, doğrudan ithalat, İsrail ürünlerini boykot, sağlık gibi hizmetlerin yerelleştirilmesi" olmak üzere 4 yönlü bir planı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil ithalat tarım

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