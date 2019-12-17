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İsrail'den Filistinli aktivist hakkında 4 ay idari tutukluluk kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 16:19 | Son Güncelleme

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, aktivist Büşra et-Tavil hakkındaki karar mahkeme tarafından değil İsrail ordusunca alındı

İsrail, Filistinli aktivist Büşra et-Tavil'in 4 ay idari tutukluluğuna karar verdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunma konusunda çalışmalar yürüten Filistinli aktivist Tavil hakkında İsrail ordusunun 4 ay idari tutukluluk cezası verdiği belirtildi.

Açıklamada 26 yaşındaki Tavil'in şu anda ülkenin kuzeyindeki Heşarun Hapishanesi'nde tutulduğu aktarıldı.

Filistinli kadın aktivist hakkındaki hapis cezası kararının İsrail ordusu tarafından alındığı, konuyla ilgili herhangi bir mahkeme kararının bulunmadığı vurgulandı.

İsrail askerleri, Tavil'i 11 Aralık Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evinde gözaltına almıştı. Tavil, İsrail makamları tarafından daha önce birçok kez tutuklanmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ile 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin idari tutukluluk israil

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