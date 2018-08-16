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İsrail'den Filistinli anneye kanserli çocuğuna refakat yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

İsrail, Filistinli bir annenin 3 yaşındaki kanser hastası oğluna refakatçi olması için Gazze'den çıkışına izin vermiyor

KUDÜS (AA) - İsrail, Filistinli bir annenin 3 yaşındaki kanser hastası oğluna refakatçi olması için Gazze'den çıkışına izin vermiyor.

İsrail'deki Haaretz gazetesinin ülkedeki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail, Filistinli bir annenin 3 yaşındaki kanser hastası oğluna (Luey el-Hudari) refakatçi olması için Gazze'den çıkışına izin vermedi.

-Gazzeli anneye 7 aydır çıkış izni verilmiyor

Gazete, annenin birinci dereceden yakınının Hamas Hareketi'nde aktivist olması gerekçesiyle Gazze'den çıkışına izin verilmediğini vurguladı. Annenin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail yönetiminden 7 ay boyunca çıkış izni gelmesini bekleyen anne, sonunda sosyal medya üzerinden çocuğuna gönüllü refakatçi buldu. Ancak Nablus'taki doktorlar, anneye kendisinin gelmesinin çocuğun tedavisi için önemli olduğu haberini iletti.

-İsrailli İnsan Hakları İçin Çalışan Doktorlar Örgütü: Bu saçmalığa son verin

"İnsan Hakları İçin Çalışan Doktorlar Örgütü" adlı İsrailli bir sivil toplum örgütü, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi"ne (COGAT) bu saçmalığa bir son verilmesi çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil Lüey el-Hudari

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