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İsrail'den, Filistinli şehit ve tutuklu ailelerinin ödeneklerinden kesinti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 23:18 | Son Güncelleme

İsrail güvenlik kabinesi, Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmının kesilmesini öngören yasayı onayladı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmının kesilmesine karar verdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail güvenlik kabinesi, tutuklu ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten, 502 milyon 697 bin şikelin (yaklaşık 139 milyon dolar) kesilmesini öngören yasayı onayladı.

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, "kararın hemen uygulamaya konulması" talimatını verdi.

Haberde, söz konusu para tutarının, şehit ve tutuklu ailelerine maaş olarak ödenen meblağ olduğu belirtildi.

İsrail'in, Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı ödenek aylık ortalama 700 milyon şikeli (yaklaşık 188 milyon dolar) buluyor. İsrail, vergileri tahsil etme bedeli olarak yüzde üçlük kısmı kesiyor. Netanyahu, 10 Şubat'ta haftalık olağan kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden, Filistin hükümetinin, tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesini öngören yasanın uygulanmasının bu hafta Güvenlik Kabinesinde görüşüleceğini duyurmuştu.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

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