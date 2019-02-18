İsrail'den Filistinli şehit ve tutuklu ailelerinin ödeneklerinden kesinti kararı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "İsrail'in vergi gelirlerinin bir kısmını kesmesi imzalanan anlaşmayı tek taraflı yok saymaktır." dedi.

Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in kararını tamamen reddediyoruz. Bu durum Filistin halkının paralarına karşı korsanlık olarak kabul edilir. Keyfi olarak kabul edilen bu karar imzalanan anlaşmaları tek taraflı yok saymaktır." ifadelerine yer verdi.

Ebu Rudeyne, söz konusu kararın ciddi tepkilere neden olacağını kaydetti.

İsrail yönetimi bugün Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmının kesilmesine karar vermişti. Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail güvenlik kabinesi, tutuklu ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten, 502 milyon 697 bin şikelin (yaklaşık 139 milyon dolar) kesilmesini öngören yasayı onaylamıştı. İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, "kararın hemen uygulamaya konulması" talimatını vermişti.

İsrail'in, Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı ödenek aylık ortalama 700 milyon şikeli (yaklaşık 188 milyon dolar) buluyor. İsrail, vergileri tahsil etme bedeli olarak yüzde üçlük kısmı kesiyor.