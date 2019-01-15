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İsrail'den Filistinlilere 3 yılda 16 milyon dolar para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

İsrail'den Filistinlilere 3 yılda 16 milyon dolar para cezası

KUDÜS (AA) - İsrail askeri mahkemeleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere son 3 yılda 16 milyon dolardan fazla para cezası verdi.

Haaretz gazetesinde Batı Şeria'daki Filistinlilere İsrail askeri mahkemelerince 2015-2018 yıllarında verilen para cezalarına ilişkin hazırlanan bir rapora yer verildi.

Raporda, para cezası verilen Filistinlilerin birçoğuna yöneltilen suçlamalarda cana ve mala zarar verilmediğine işaret edildi.

İsrail mahkemelerince verilen cezalardan örneklerin yer aldığı raporda, taş attıkları gerekçesiyle Filistinli çocuklara verilen ağır cezalara vurgu yapıldı.

Haaretz'in yayımladığı raporda, İsrail güçlerine taş attıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve askeri mahkemede yargılanan Filistinli çocuklardan bazılarının hapis ve para cezasına çarptırıldığı, bazılarının da ağır para cezaları ödemek şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

- Taş atan çocuğa 6 ay hapis 540 dolar para cezası

El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinde taş attığı gerekçesiyle geçen yıl aralık ayında askeri mahkemede yargılanan 13 yaşındaki Halid Bahar adlı Filistinli çocuğun davası raporda yer aldı.

Raporda, Bahar'ın İsrail güçlerine attığı taşın hiç kimseyi yaralamadığı ve herhangi bir zarara yol açmadığı ancak İsrail askeri mahkemesinin Filistinli çocuğa 6 ay 1 gün hapis cezasının yanı sıra 540 dolar para cezası verdiğine işaret edildi.

- Para cezasını ödeyemeyen çocuğa hapis

İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinliler üzerinde kurduğu baskıyı gözler önüne seren raporda, bazı ailelerin taş attıkları iddiasıyla gözaltına alınan çocuklarına verilen para cezasını ödeyemediği, para cezasının ödenememesi sebebiyle Filistinli çocukların günlerce hatta aylarca hapis yatmak zorunda kaldığına dikkati çekildi.

İsrail güçlerine taş attığı iddiasıyla Ocak 2017'da gözaltına alınan ve kimlik bilgilerine yer verilmeyen 12 yaşındaki Filistinli bir çocuğun yaşadıklarına yer verildi.

Ofer askeri savcılığı tarafından yaklaşık bin 350 dolar para cezasına çarptırılan söz konusu Filistinli çocuğun ailesinin bu cezayı ödeyemediği, bu nedenle askeri mahkemenin Filistinli çocuğa 31 gün hapis ve yaklaşık 130 dolar hapis cezası verdiğine vurgu yapıldı.

İsrail'in çocukları askeri mahkemede yargılayan tek ülke olduğu dile getiriliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 270 Filistinli çocuk tutuklu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria israil

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