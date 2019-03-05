HABER

İsrail'den Filistinlilere Aksa'dan uzaklaştırma cezaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 02:58 | Son Güncelleme

İsrail makamları şubat ayında 133 Filistinliye Mescidi Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdi

KUDÜS (AA) - İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere yönelik ibadet özgürlüğünü kısıtlama uygulamaları devam ediyor.

Filistin sivil toplum kuruluşlarından "Vadi Hilva İnformasyon Merkezi" tarafından yayınlanan rapora göre İsrail makamları şubat ayında 133 Filistinliye Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün kadim kentinden uzaklaştırma cezası verdi.

Mescidi Aksa ve Harem-i Şerife giriş yasağı getirilenler arasında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat da bulunuyor. İsrail makamları, Şeyh Selheb'in 40 gün, Şeyh Bukeyrat'ın 4 ay daha Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladı.

Raporda ayrıca Kudüs'te 177 Filistinlinin 18-28 Şubat arasında olmak üzere aynı ayda toplam 229 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu tutuklamaların Mescid-i Aksa'ya açılan Rahmet Kapısı'nın kapatılmasına karşı düzenlenen protestolar sırasında gerçekleştiğine dikkat çekildi.

İsrail'in söz konusu Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi dini özgürlüklere getirilen kısıtlamalar kapsamında değerlendiriliyor.

- Rahmet Kapısı'nın açılması

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.

Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, 22 Şubat'ta 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Ambulans ile polis aracı çarpıştı: Yaralılar varAmbulans ile polis aracı çarpıştı: Yaralılar var
Korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk ablasını vurdu!Korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk ablasını vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistinlilere sürgün insan hakları israil Mescidi Aksa

En Çok Okunan Haberler

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: Yaralılar var

Ambulans ile polis aracı çarpıştı: Yaralılar var

13 yaşındaki çocuk ablasını ruhsatsız silahla boynundan vurdu!

Korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk ablasını vurdu!

Saatlerdir haber alınamıyordu! Ailesi acı manzarayla karşılaştı!

Saatlerdir haber alınamıyordu! Ailesi acı manzarayla karşılaştı!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Kocaeli'de akrabasının üzerine düştüğü bebek öldü

Kocaeli'de çok acı olay! Ailesi sinir krizi geçirdi

Süleyman Soylu 'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.