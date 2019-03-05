İsrail'den Filistinlilere Aksa'dan uzaklaştırma cezaları

KUDÜS (AA) - İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere yönelik ibadet özgürlüğünü kısıtlama uygulamaları devam ediyor.

Filistin sivil toplum kuruluşlarından "Vadi Hilva İnformasyon Merkezi" tarafından yayınlanan rapora göre İsrail makamları şubat ayında 133 Filistinliye Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün kadim kentinden uzaklaştırma cezası verdi.

Mescidi Aksa ve Harem-i Şerife giriş yasağı getirilenler arasında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat da bulunuyor. İsrail makamları, Şeyh Selheb'in 40 gün, Şeyh Bukeyrat'ın 4 ay daha Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladı.

Raporda ayrıca Kudüs'te 177 Filistinlinin 18-28 Şubat arasında olmak üzere aynı ayda toplam 229 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu tutuklamaların Mescid-i Aksa'ya açılan Rahmet Kapısı'nın kapatılmasına karşı düzenlenen protestolar sırasında gerçekleştiğine dikkat çekildi.

İsrail'in söz konusu Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi dini özgürlüklere getirilen kısıtlamalar kapsamında değerlendiriliyor.