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İsrail'den Filistinlilere "evlerinizi kendiniz yıkın" ihtarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:46 | Son Güncelleme

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim'e kadar bölgeyi terk etmeleri için mühlet verdi - Filistin hükümeti ise İsrail’in Filistinlileri “tehdit ettiğine” vurgu yaparak, Han el-Ahmer sakinlerini evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorlama ve zorunlu göçe tabi tutma çabalarını kınadı

KUDÜS (AA) - İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kırsalında bulunan Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim’e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat gönderdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı İle Mücadele Heyeti Müdürü Abdullah Ebu Rahmet AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Han el-Ahmer bölgesine gelerek Filistinli bedevilere bir ihtar mektubu teslim ettiğini belirtti.

Ebu Rahmet, ihbarnamede İsrail’in, "Filistinlilerden kendi elleriyle evlerini yıkmalarını ve bölgeden taşınmalarını istediğini" kaydetti.

İhbarnamede ayrıca İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi" (COGAT) yetkililerinin Filistinlilerin taşınmasına yardımcı olabileceği talebinin yer aldığını ifade eden Ebu Rahmet, Filistinli bedevilerin evlerinden ve yerlerinden çıkmamakta ısrarcı olduklarını belirtti.

- Filistin hükümetinden kınama

Öte yandan Filistin hükümeti ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Filistinlileri “tehdit ettiğine” vurgu yaparak, Han el-Ahmer sakinlerini evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorlama ve zorunlu göçe tabi tutma çabalarını kınadı.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud yaptığı açıklamada, "Bu tehditler kabul edilemez. Bu tehditler, işgal devletinin halkımızın mülküne olan tamahını, açlık derecesini ve halkımıza karşı bu yıkıcı adımlarının ardındaki zihinsel alçaklığını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Mahmud, İsrail makamlarının Han el-Ahmer’e yönelik tehlikeli bir saldırganlıkta bulunduğunu belirterek, uluslararası topluma İsrail’i durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

- Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi, Filistin'in farklı yerlerinden gönüllüler ve bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

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COGAT Filistinli bedeviler FKÖ Han el-Ahmer israil işgal altındaki Doğu Kudüs

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