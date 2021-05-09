İsrail'den Filistinlilere müdahale: 90 yaralı

Polis müdahalenin gerekçesini güvenlik olarak açıklarken, Şam Kapısı civarında Filistinli göstericilerin polise taş, şişe ve fişek attığını duyurdu. Medyada yer alan haberlere göre İsrail polisi Filistinlilere müdahalede biber gazı, plastik mermi, ses bombası kullandı. Birçok kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail radyosu, Filistinli doktorlardan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, yaralananlardan 16'sının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İsrail polis sözcüsü de Pazar sabahı yaptığı açıklamada çatışmaların Eski Şehir'in girişlerinden Şam Kapısı'nda ve Harem'i Şerif çevresinde meydana geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i "terör devleti" olarak tanımlayarak, kınadı.Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresinde İsrailli güvenlik güçlerinin Filistinlilere müdahalesi sonrasında çıkan olaylar Cumartesi gecesi de devam etti ve 90 kişinin yaralandığı bildirildi.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik müdahalesini kınadı.

Erdoğan başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı Mescid-i Aksa'ya, Kudüs ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harelkete geçmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Kudüs'te yaşanan olaylara ve İsrail'in tutumuna tekpi gösterdi. Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada "Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukeddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır" dedi.

Eski Şehir bölgesinde tansiyon bir önceki akşam yükselmeye başlamıştı. Cuma akşamı Doğu Kudüs'te 200'den fazla insanın yaralanmasıyla sonuçlanan olayların ardından İsrail 15 Filistinlinin gözaltına alındığını açıklamıştı. İsrail polisi 20 güvenlik görevlisinin de yaralndığını duyurdu.

Erdoğan, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail’in Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

Gergin Ramazan

Ramazan ayının başından ve Filistin'de parlamento seçimlerinin ertelenmesinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık gerginlik ve şiddet olayları yaşanıyor. Birçok Filistinlinin İsrail polisi Eski Şehrin bir kısmını toplanmaları önlemek için kordon altına alması nedeniyle öfkeli olduğu belirtiliyor.

İsrailli güvenlik güçlerinin cuma günü Batı Şeria'da bir İsrail askeri üssüne saldırının engellendiğini ve iki Filistinli zanlının öldürüldüğünü açıkladı. Cuma günkü gerginliğin başlamasında Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh El-Cerrah'daki dört Filistinli ailenin evlerinin boşaltılma tehdidi de etkili oldu. Yahudi yerleşimciler bu bölgede kendilerinin oturma hakkı olduğunu savunuyor. İsrail yüksek mahkemesi önümüzdeki pazartesi günü bu konuda davada tarafların dinlenmesine hükmetmişti. İsrail polisi geçen hafta Cuma günü Filistinliler'in oruçlarını Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı'nda açma girişimlerini engellemişti. Polis bu sırada Filistinlilere plastik mermi ile müdahalede bulunmuştu.

İsrail ve Filistin arasında Kudüs'ün statüsü konusundaki gerginlik çok eskilere dayanıyor. İsrail 1967 yılındaki savaş sonrasında işgal ettiği Doğu Kudüs dahil kentin tamamını başkenti olarak görüyor. Filistinliler ise Doğu Kudüs'ü başkentleri olarak görüyor.

dpa,AP / SSB, JD

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