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İsrail'den Filistinlilere yıkım ihtarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 01:05 | Son Güncelleme

İsrail'den Filistinlilere yıkım ihtarı

RAMALLAH (AA) - İsrail makamları, Batı Şeria'ya bağlı Es-Sig Vadisi'nde 5 barakayı ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıkma ihtarında bulundu.

AA muhabirine konuşan bölge sakinlerinden Abdurrahman Keabine, İsrail Sivil İdaresinden subayların askerler eşliğinde gelip kendilerine çadır ve barakalardan oluşan 5 evin yıkım ihtarına ilişkin belgeleri teslim ettiğini söyledi.

Söz konusu barakalarda 1996'dan bu yana bölgede bulunan Keabine bedevilerinden 30 kişinin yaşadığını belirten Abdurrahman Keabine, yıkım ihtarını kabul etmediklerini ve bunu İsrail mahkemelerine taşıyacaklarını dile getirdi.

Keabine, İsrail makamlarının daha önce de bölgedeki bir okulu yıkma ihtarında bulunduğunu sözlerine ekledi.

İsrail yönetimi, Oslo Anlaşması'na göre C bölgesi kapsamına giren bölgelerde izinsiz inşat yapılmasına izin vermiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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