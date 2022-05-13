HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail’den Gazetecinin Cenazesine Coplu Müdahale

İsrail’den Gazetecinin Cenazesine Coplu Müdahale

13.05.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Şeria’da İsrail güçlerinin açtığı ateş sırasında öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akleh’in cenazesine binlerce kişi katıldı. İsrail güvenlik güçleri tabutu taşıyanlara ve cenaze katılımcılarına coplarla müdahale etti

İsrail’den Gazetecinin Cenazesine Coplu Müdahale

Batı Şeria’da İsrail güçlerinin açtığı ateş sırasında öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akleh’in cenazesine binlerce kişi katıldı. İsrail güvenlik güçleri tabutu taşıyanlara ve cenaze katılımcılarına coplarla müdahale etti.

ABD vatandaşı olan Filistin asıllı El Cezire muhabiri Akleh, Batı Şeria’daki Cenin kentinde görev başındayken öldürüldü. Bölgedeki askeri hareketliği takip etmek üzere görevlendirilen Akleh vurulduğu sırada üzerinde basın yeleği vardı.

Akleh’in cenazesini eski Kudüs’teki hastaneden alarak tabutu omuzlarında taşıyan gruba İsrail güvenlik güçleri coplarla müdahalede bulundu. Hastane önünde Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalığa biber gazı sıkan İsrail polisi daha sonra Akleh’in ailesine, cenazenin Eski Şehir’deki bir Katolik Kilisesi’ne taşımaları için izin verdi.

İsrail polisi Akleh’in öldürüldüğü gün gazetecinin Kudüs’teki ailesinin ve diğer yakınlarının evlerine giderek çevredeki Filistin bayraklarını indirmişti.

İsrailli yetkililer gazetecinin ölümüyle ilgili olarak Filistin Yönetimi’yle ortak soruşturma yürütme talebinde bulundu. Ancak talebi reddeden Filistinli yetkililer, kendilerinin bir soruşturma yürüteceklerini ve sonuçlarını da Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ileteceklerini açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde, İsrail’in savaş suçları işlediği yönündeki iddialarla ilgili daha önceden başlatılan soruşturma da sürüyor.

El Cezire ve Filistinli yetkililerin yanısıra görgü tanıkları 51 yaşındaki gazeteci Akleh’in İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü ileri sürüyor. İsrail ordusu ise ilk incelemelere göre Akleh’in bulunduğu yerin 200 metre ötesinde İsrail güçleriyle Filistinli milisler arasında çatışma yaşandığı, bu nedenle gazetecinin ölümüne neden olan kurşunun hangi taraftan geldiğinin belirsiz olduğunu savundu.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Akleh’in öldürüldüğü sırada, olayın yaşandığı noktaya yakın bir bölgede Filistinli silahlı kişilerin İsrail askeri aracına ve gazetecinin olduğu noktaya doğru ateş açtığı, İsrail askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, “Soruşturmanın şu ana kadarki sonucuna göre, gazeteciye isabet eden ve onu öldüren kurşunun kaynağını tespit etmek mümkün değil” ifadeleri yer aldı.

Olay anında Akleh ile birlikte görev başında olan ve sırtından yaralanan gazeteci Ali Es Sumudi dahil olaya tanıklık eden diğer gazeteciler Çarşamba günü Akleh’in yayın yaptığı Cenin’de çatışma olmadığını söylüyor.

Taraflar birbirlerini suçlarken, olayla ilgili henüz bağımsız bir soruşturma başlatılmadı. Hak savunucuları, Filistinliler’in İsrail güçleri tarafından öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaları İsrailli yetkililerin, nadiren takip ettiğini belirtiyor.

El Cezire kanalının Arapça yayın ekibine 1997 yılında katılan Akleh bölgede İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan olayları uzun süredir yakından takip ediyordu.

Akleh, son dönemlerde İsrail’in Batı Şeria’da düzenlediği baskın ve gözaltı operasyonlarıyla ilgili Cenin’de yayın yaptığı sırada başından vurularak öldürüldü.

1967 yılında Batı Şeria ve Kudüs’ü ele geçiren İsrail ile bu bölgelerin ileride kurulacak Filistin devletine ait olması için mücadele eden Filistinliler arasında son dönemde gerilim yeniden tırmanıyor.

Associated Press haber ajansına göre, İsrail askerleri Akleh’in cenazesinin olduğu gün de Cenin’e yeniden girerek baskınlara devam etti. Bölgeden bugün de şiddetli silahlı çatışma ve patlama sesleri geldiği belirtiliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı da bölgedeki son çatışmalarda 13 Filistinli’nin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Filistinliler’in, şüphelileri gözaltına almak için görev başında olan İsrail güçlerine ateş açtığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hindistan'da katliam gibi yangın: 26 kişi öldü!Hindistan'da katliam gibi yangın: 26 kişi öldü!
Eski futbolcuya hapis şoku!Eski futbolcuya hapis şoku!
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kaşıkçı Elması çalındı mı? Açıklama geldiSosyal medya bunu konuşuyor! Kaşıkçı Elması çalındı mı? Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu 'Bilerek basına haber vermedik' diyerek duyurdu!

Kılıçdaroğlu 'Bilerek basına haber vermedik' diyerek duyurdu!

Bu tabelaları kullananlar şimdi yandı! "Ek vergi" talebi

Bu tabelaları kullananlar şimdi yandı! "Ek vergi" talebi

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

Altın ve dolar yatırımcısını ‘Silkeleme operasyonu var’ diyerek uyardı! İslam Memiş’ten ‘makas aralığı’ yorumu

Altın ve dolar yatırımcısını ‘Silkeleme operasyonu var’ diyerek uyardı! İslam Memiş’ten ‘makas aralığı’ yorumu

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Taşlayarak öldürdüler

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Taşlayarak öldürdüler

İlginizi Çekebilir

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Ailesinden oğullarına dava! “Pahalı bir düğün yaptık”

Ailesinden oğullarına dava! “Pahalı bir düğün yaptık”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.