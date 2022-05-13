İsrail’den Gazetecinin Cenazesine Coplu Müdahale

Batı Şeria’da İsrail güçlerinin açtığı ateş sırasında öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akleh’in cenazesine binlerce kişi katıldı. İsrail güvenlik güçleri tabutu taşıyanlara ve cenaze katılımcılarına coplarla müdahale etti.

ABD vatandaşı olan Filistin asıllı El Cezire muhabiri Akleh, Batı Şeria’daki Cenin kentinde görev başındayken öldürüldü. Bölgedeki askeri hareketliği takip etmek üzere görevlendirilen Akleh vurulduğu sırada üzerinde basın yeleği vardı.

Akleh’in cenazesini eski Kudüs’teki hastaneden alarak tabutu omuzlarında taşıyan gruba İsrail güvenlik güçleri coplarla müdahalede bulundu. Hastane önünde Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalığa biber gazı sıkan İsrail polisi daha sonra Akleh’in ailesine, cenazenin Eski Şehir’deki bir Katolik Kilisesi’ne taşımaları için izin verdi.

İsrail polisi Akleh’in öldürüldüğü gün gazetecinin Kudüs’teki ailesinin ve diğer yakınlarının evlerine giderek çevredeki Filistin bayraklarını indirmişti.

İsrailli yetkililer gazetecinin ölümüyle ilgili olarak Filistin Yönetimi’yle ortak soruşturma yürütme talebinde bulundu. Ancak talebi reddeden Filistinli yetkililer, kendilerinin bir soruşturma yürüteceklerini ve sonuçlarını da Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ileteceklerini açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde, İsrail’in savaş suçları işlediği yönündeki iddialarla ilgili daha önceden başlatılan soruşturma da sürüyor.

El Cezire ve Filistinli yetkililerin yanısıra görgü tanıkları 51 yaşındaki gazeteci Akleh’in İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü ileri sürüyor. İsrail ordusu ise ilk incelemelere göre Akleh’in bulunduğu yerin 200 metre ötesinde İsrail güçleriyle Filistinli milisler arasında çatışma yaşandığı, bu nedenle gazetecinin ölümüne neden olan kurşunun hangi taraftan geldiğinin belirsiz olduğunu savundu.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Akleh’in öldürüldüğü sırada, olayın yaşandığı noktaya yakın bir bölgede Filistinli silahlı kişilerin İsrail askeri aracına ve gazetecinin olduğu noktaya doğru ateş açtığı, İsrail askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, “Soruşturmanın şu ana kadarki sonucuna göre, gazeteciye isabet eden ve onu öldüren kurşunun kaynağını tespit etmek mümkün değil” ifadeleri yer aldı.

Olay anında Akleh ile birlikte görev başında olan ve sırtından yaralanan gazeteci Ali Es Sumudi dahil olaya tanıklık eden diğer gazeteciler Çarşamba günü Akleh’in yayın yaptığı Cenin’de çatışma olmadığını söylüyor.

Taraflar birbirlerini suçlarken, olayla ilgili henüz bağımsız bir soruşturma başlatılmadı. Hak savunucuları, Filistinliler’in İsrail güçleri tarafından öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaları İsrailli yetkililerin, nadiren takip ettiğini belirtiyor.

El Cezire kanalının Arapça yayın ekibine 1997 yılında katılan Akleh bölgede İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan olayları uzun süredir yakından takip ediyordu.

Akleh, son dönemlerde İsrail’in Batı Şeria’da düzenlediği baskın ve gözaltı operasyonlarıyla ilgili Cenin’de yayın yaptığı sırada başından vurularak öldürüldü.

1967 yılında Batı Şeria ve Kudüs’ü ele geçiren İsrail ile bu bölgelerin ileride kurulacak Filistin devletine ait olması için mücadele eden Filistinliler arasında son dönemde gerilim yeniden tırmanıyor.

Associated Press haber ajansına göre, İsrail askerleri Akleh’in cenazesinin olduğu gün de Cenin’e yeniden girerek baskınlara devam etti. Bölgeden bugün de şiddetli silahlı çatışma ve patlama sesleri geldiği belirtiliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı da bölgedeki son çatışmalarda 13 Filistinli’nin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Filistinliler’in, şüphelileri gözaltına almak için görev başında olan İsrail güçlerine ateş açtığı belirtildi.

