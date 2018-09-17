İsrail'den Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinlilere müdahale

İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze ablukasını 8. kez deniz yoluyla kırma girişimi öncesinde sahilde toplanan Filistinlilere müdahalesi sonucu bir kişi yaralandı.

İsrail askerleri, 2006’dan bu yana uygulanan ablukayı kırmak amacıyla sekizinci deniz eylemini düzenlemek üzere Gazze sahilinde toplanan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sahilde bulunan bir Filistinli gerçek mermiyle ayağından yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi bugün, sekizinci deniz eylemini düzenlemeye hazırlanıyordu.

Hareket, 29 Mayıs'tan bu yana 7 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak, eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

