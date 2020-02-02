HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

İsrail’e ait savaş uçakları Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi

İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Hamas’a ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesinde bir tarım arazisi de hedef alındı.

Yerel kaynaklar, saldırıda can kaybı veya yaralanan olmadığını aktardı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas’a ait hedefleri vurduğu, hava saldırısının dün Gazze’den İsrail tarafına atılan bir füze ile yanıcı balonlar nedeniyle düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
İstanbul'da 'virüs' paniği! İstanbul'da 'virüs' paniği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi israil

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

İstanbul'da koronavirüs görüldü iddiası olay olmuştu! Bakan'dan açıklama

İstanbul'da koronavirüs görüldü iddiası olay olmuştu! Bakan'dan açıklama

Ayşenur'u intihara sürükleyen amcaoğlu hakkında yeni gelişme!

Ayşenur'u intihara sürükleyen amcaoğlu hakkında yeni gelişme!

Gece yarısı komşuda korkutan deprem!

Gece yarısı komşuda korkutan deprem!

Evlilik cüzdanını Erdoğan'ın elinden aldılar!

Evlilik cüzdanını Erdoğan'ın elinden aldılar!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Maske takmamızı gerektirecek durum yok

Koronavirüs önlemleriyle ilgili ezber bozan açıklama

İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Beyoğlu'nda gece kulübü önünde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Gece kulübü önünde silahlı saldırı

Bekçilerin darp ettiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Bekçilerin darp ettiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.