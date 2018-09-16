HABER

İsrail'den Gazze sınırındaki gösterilere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 02:08 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda toplanan Filistinlilere gerçek mermiler, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti

GAZZE (AA) - İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda toplanan Filistinlilere müdahale etti.

Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda İsrail sınırında toplanan bir grup Filistinli, İsrail karşıtı sloganlar atarak gösteri düzenledi.

Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermiler, göz yaşartıcı gaz bombası ve ses bombası ile müdahale etti.

Filistinliler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için sınırda lastik yaktı.

Gösteride herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

PARTNERMankenler gölgede kaldıMankenler gölgede kaldı
Fatih'te asayiş denetimiFatih'te asayiş denetimi
Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandıAlaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze gösteriler israil

En Çok Okunan Haberler

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı

İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta bacağına demir çubuk saplanan çocuğu kurtarmak için doktorlar ve AFAD ekipleri seferber oldu!

Zonguldak'ta bacağına demir çubuk saplanan çocuğu kurtarmak için doktorlar ve AFAD ekipleri seferber oldu!

Manisa'da gece yarısı feci kaza! Minibüs, çekici ve engelli aracı çarpıştı: 8 yaralı

Manisa'da gece yarısı feci kaza! Minibüs, çekici ve engelli aracı çarpıştı: 8 yaralı

Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.