İsrail'den Gazze sınırındaki güçlerine takviye

KUDÜS (AA) - İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerin artması sebebiyle bölgedeki askeri birliklerine takviye güç gönderme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'den İsrail'e sızmayı önlemek ve bölgede yaşanacak olası olayların önüne geçmek için Güney Komutanlığındaki güçlere takviye yapılması kararı alınmıştır." denildi.

Gazze sınırına yerleştirilmesi beklenen ek güçlerin arasında keskin nişancı, piyade ve zırhlı birliklerde görevli askerlerin olduğu kaydedildi.

Ayrıca sınırın İsrail tarafındaki Yahudi yerleşim yerlerine "Gazze tarafından roket atılabileceği" gerekçesiyle bölgeye Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin de yerleştirileceği ifade edildi.

İsrail'in bölgeye ek asker gönderme kararı, Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'ın üst düzey asker ve istihbarat yetkilileriyle yaptığı durum değerlendirme toplantısının ardından geldi.

Filistinliler, kara, hava ve deniz ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana aralarında 34 çocuk, 2 gazetecinin de bulunduğu 190'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

