HABER

İsrail'den Gazze'de göstericilere "öldürücü" nitelikte saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 00:56 | Son Güncelleme

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki göstericileri yaralama biçiminin yeni bir katliam yapma niyetlerinin yansıması olduğuna dikkat çekti

GAZZE (AA) - İsrail'in Gazze'deki göstericileri yaralama biçiminin yeni bir katliam yapma niyetlerinin yansıması olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in göstericilere "öldürücü" nitelikte darbeler indirdiğini söyledi.

Sağlık ekiplerinin tedavisiyle uğraştığı yaralıların yaralanma biçiminin öldürücü ve komplike olduğuna dikkati çeken Kudra, İsrail işgal kuvvetlerinin yeni bir katliam yapma niyetiyle hareket ettiğini vurguladı.

Kudra, uluslararası denetimin yokluğunu belirterek Filistin halkına yönelik sürekli devam eden ihlallerin durdurulması için kararlı ve etkin icraatların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli şehit oldu. Açılan acımasız ateş sonucu 154 kişinin yaralandığı bunlardan 5'inin ağır olduğu belirtiliyor.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

PARTNERİlkokulda da böyleydimİlkokulda da böyleydim
Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklamaRahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama
Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra İsrail'den yeni katliam niyeti

En Çok Okunan Haberler

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Arda Turan-Berkay Şahin kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Arda Turan-Berkay Şahin kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama

Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama

Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı

Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı

ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor

ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.