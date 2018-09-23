İsrail'den Gazze'deki barışçıl göstericilere hava saldırısı

İsrail ordusu, Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere hava saldırısı düzenledi.

Gazze sınırında yer alan Şucaiyye Mahallesi'nin doğusundaki Melleke bölgesinde Filistinli gençlerin gösteri için toplandığı yere, İsrail ordusuna bağlı bir savaş uçağı hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir askeri uçağın, Gazze'den sınırın İsrail tarafındaki beldelere yanan uçurtma ve balon gönderdiği iddia edilen gruba saldırı düzenlediği aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

