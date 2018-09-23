HABER

İsrail'den Gazze'deki barışçıl göstericilere hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 23:46 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'deki barışçıl göstericilere hava saldırısı

İsrail ordusu, Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere hava saldırısı düzenledi.

Gazze sınırında yer alan Şucaiyye Mahallesi'nin doğusundaki Melleke bölgesinde Filistinli gençlerin gösteri için toplandığı yere, İsrail ordusuna bağlı bir savaş uçağı hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir askeri uçağın, Gazze'den sınırın İsrail tarafındaki beldelere yanan uçurtma ve balon gönderdiği iddia edilen gruba saldırı düzenlediği aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kastamonu'da yangın faciası: 9 ev kül olduKastamonu'da yangın faciası: 9 ev kül oldu
Kırıkkale'de süslü kadınlar bisiklet turundaKırıkkale'de süslü kadınlar bisiklet turunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze hava saldırısı israil

En Çok Okunan Haberler

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu'da yangın faciası: 9 ev kül oldu

Kastamonu'da yangın faciası: 9 ev kül oldu

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.