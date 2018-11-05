İsrail'den Gazze'deki deniz eylemlerine müdahale

İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze ablukasını deniz yoluyla 15. kez kırma girişiminde bulunan Filistinlilere müdahalesi sonucu 8 kişi gerçek mermiyle yaralandı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrai'in yıllardır kara, hava ve denizden uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla deniz eylemlerine devam eden Filistinlilere, İsrail askerleri gerçek mermiyle müdahale etti. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, 8 Filistinli yaralandı.

Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 15'inci kez kuzey sahil sınırında toplanmıştı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 14 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

