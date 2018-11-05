HABER

İsrail'den Gazze'deki deniz eylemlerine müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 20:15 | Son Güncelleme

İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze ablukasını deniz yoluyla 15. kez kırma girişiminde bulunan Filistinlilere müdahalesi sonucu 8 kişi yaralandı

İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze ablukasını deniz yoluyla 15. kez kırma girişiminde bulunan Filistinlilere müdahalesi sonucu 8 kişi gerçek mermiyle yaralandı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrai'in yıllardır kara, hava ve denizden uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla deniz eylemlerine devam eden Filistinlilere, İsrail askerleri gerçek mermiyle müdahale etti. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, 8 Filistinli yaralandı.

Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 15'inci kez kuzey sahil sınırında toplanmıştı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 14 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

PARTNERSahibi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ikramiye şirkete kalacakSahibi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ikramiye şirkete kalacak
"Sırbistan'ın AB üyeliği için Kosova meselesi çözülmeli""Sırbistan'ın AB üyeliği için Kosova meselesi çözülmeli"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Londra'daKültür ve Turizm Bakanı Ersoy Londra'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 yaralı Gazze Şeridi İsrail müdahalesi

En Çok Okunan Haberler

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.