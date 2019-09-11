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İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 04:04 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları

GAZZE (AA) - İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine biz dizi hava saldırısı düzenlendi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarınca, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ve kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine hava saldırıları gerçekleştirildi.

Gazze'den dün İsrail'in Aşdod kentine atılan 2 rokete karşılık düzenlenen hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusundan, saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

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