İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE (AA) - İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Safiyye sınır bölgesinde "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapmadı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da bir askeri uçağın Gazze Şeridi'nde "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençleri bombaladığı kaydedildi.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.
Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı
Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri
İngiliz prensinin zor anları! Müslüman kadınla selamlaşırken...
Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum