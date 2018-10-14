HABER

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 18:09 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçağı, Gazze'nin kuzeyini bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin doğu sınırı yakınlarında "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen Filistinlilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
Tayini çıkınca cami lojmanını yıkan imam hakkında soruşturmaTayini çıkınca cami lojmanını yıkan imam hakkında soruşturma
Tezgâhlar palamutla şenlendiTezgâhlar palamutla şenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava saldırısı israil

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.