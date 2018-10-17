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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 07:22 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'den fırlatılan rokete karşılık olarak İsrail ordusuna ait savaş uçakları terör hedeflerine saldırmaya başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Gazze'deki yerel kaynaklar ise bir kısmı bölgenin güneyinde olmak üzere kentteki birkaç noktanın vurulduğunu doğruladı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentine roket atıldığını kaydetmişti.

Gelişmelere ilişkin Gazze'deki herhangi bir yetkiliden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman dün yaptığı açıklamada, çarşamba günü İsrail güvenlik ve siyasi işler kabinesine Gazze'ye geniş kapsamlı bir saldırı planı sunacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Biru’s Sebi (Beer Şeva) Gazze hava saldırısı israil

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