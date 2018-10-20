İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

KUDÜS (AA) - İsrail, yanan balon gönderildiği gerekçesiyle abluka altındaki Gazze Şeridine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Orduya ait bir hava aracı, Gazze'nin güneyinde yanan balonların gönderildiği bir bölgeye hava saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Görgü şahitleri, hava saldırısında Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin yakınlarındaki Sufa bölgesinde park halindeki bir motosikletin hedef alındığını aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın çıktığını belirtiyor.

Gazze'den geldiği dile getirilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, sık sık sınırda bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği bölgelere hava saldırıları düzenliyor.

