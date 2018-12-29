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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 06:24 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir noktaya hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçağının, Gazze'den İsrail topraklarına atıldığı iddia edilen roket saldırısına karşılık Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir mevziyi bombaladığını kaydetti.

Filistinli sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İsrail ordu sözcüsü Adraee, bir süre önce, Gazze'den İsrail'in güneyine bir roketin ateşlendiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistinli gruplardan ise İsrail'e roket atılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail askerlerinin, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, aralarında bir gazeteci ve sağlık görevlisinin de olduğu 6 Filistinli yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze hava saldırısı israil

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