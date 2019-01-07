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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:40 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait savaş uçağı, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Hamas'a ait askeri noktaya saldırı gerçekleştirdi.

Gece saatlerinde İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den Askalan sahiline atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtilmişti.

Söz konusu roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.‬

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Anahtar Kelimeler:
Gazze hava saldırısı israil

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