HABER

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 23:35 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

KUDÜS (AA) - İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını vurdu.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Meğazi Kampı'nın doğusuna düzenlenen saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Filistin Sağlık Bakanlığından da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısının Gazze'ye yakın Yahudi yerleşim birimlerine atılan patlayıcı yüklü balonlara karşılık olarak düzenlendiği belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor. Gösterilerde zaman zaman İsrail tarafına yanan balonlar da gönderiliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
Yıldırım, Özel Halk Otobüsü şirket temsilcileri ile bir araya geldiYıldırım, Özel Halk Otobüsü şirket temsilcileri ile bir araya geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret ettiKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas israil

En Çok Okunan Haberler

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cansız bedeni araçtan zor çıkarıldı

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Aksaray'da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.